Un'escursionista 31enne è morta ieri pomeriggio in un incidente in montagna nei pressi di Wengen (BE). La donna, domiciliata nel canton Berna, è caduta per diversi metri su un sentiero che porta alla capanna del Silberhorn ed è morta sul posto.

Secondo i primi elementi, la 31enne si trovava in compagnia di un'altra persona su un vecchio sentiero che collega Wengernalp e la capanna alpina, indica in una nota odierna la polizia cantonale bernese, precisando che l'allarme è giunto in centrale ieri poco dopo le 13.00.

Giunti immediatamente sul posto, i soccorsi hanno localizzato il corpo ma hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Il Ministero pubblico dell'Oberland bernese ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze dell'incidente.

