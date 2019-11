L'alimentazione vegana è una moda che scomparirà, mentre il vegetarismo è una tendenza che rimarrà in auge: lo sostiene Lorenz Wyss, presidente della direzione di Bell, il maggiore gruppo svizzero attivo nella lavorazione della carne.

L'azienda punta quindi a diversificare, spiega il manager in un'intervista pubblicata oggi da bisettimanale Finanz und Wirtschaft. A lungo termine Bell vuole realizzare nel comparto convenience (alimenti pronti) lo stesso giro d'affari che con la carne.

"Ci mancano 2 miliardi", puntualizza Wyss. Per raggiungere l'obiettivo il gruppo potrebbe operare acquisizioni, come pure ampliare il portafoglio a determinati gruppi di prodotti come per esempio i succhi.

Nell'intervista il dirigente ha fatto anche il punto sull'espansione all'estero. In Germania l'impresa consegue ormai degli utili, mentre il mercato francese non è ancora redditizia. "La performance è migliorata, ma non siamo ancora dove vorremmo", afferma Wyss.

