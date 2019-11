Sono cominciate stasera le celebrazioni per l'anniversario dei 30 anni dalla caduta del Muro e dureranno una settimana.

Il sindaco della capitale tedesca , Michael Mueller, ha inaugurato l'inizio delle iniziative ad Alexandenderplatz, in ricordo dell'ultima grande manifestazione nella Ddr del 4 novembre 1989. Quel giorno furono in migliaia a riunirsi per manifestare in favore della libertà di espressione e per la democrazia, sfidando il divieto della polizia.

La città ricorda i 30 anni della caduta del Muro con oltre 200 manifestazioni: installazioni all'aperto, film, letture e dibattiti pubblici. A farla da padroni saranno i luoghi chiave della 'rivoluzione pacifica' (la 'Friedliche Revolution') di Berlino: Alexanderplatz, la chiesa dei Getzemani, la East-side Gallery, la centrale della Stasi a Lichtenberg e Kuerfuersterdamm.

