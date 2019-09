Il mondo, per quanto riguarda l'istruzione e la salute è su un trend positivo, ma gli Stati devono aumentare la loro spesa per l' aiuto allo sviluppo, la difesa dell'ambiente e puntare sull'innovazione ("serve un vaccino contro l'Hiv").

Lo spiega in un'intervista al quotidiano italiano "Repubblica" Bill Gates, che sottolinea come "dall'inizio del millennio, il tasso di mortalità infantile è diminuito a un ritmo mai registrato prima". Il miliardario statunitense si dice anche "molto entusiasta di ciò che i giovani come Greta Thunberg stanno facendo".

Al fondatore di Microsoft "sembra fantastica l'energia che sta sviluppando questo movimento. Aiuta a creare una consapevolezza" sul cambiamento climatico. Al momento "il nostro mondo è alimentato per il 90% con idrocarburi. Sarà molto difficile dire addio a ciò, ma dobbiamo farlo. È determinante che riusciamo a definire il costo del cambiamento climatico e quindi a cercare innovazioni che ci permettano di abbassarlo".

Gates parla anche dei flussi migratori: "Nell'Africa sub-sahariana vive quasi un miliardo di persone - ricorda - Alla fine di questo secolo saranno tre miliardi. Non è politicamente né logisticamente possibile che tutte queste persone si spostino nei Paesi sviluppati. Pertanto, dobbiamo migliorare le condizioni di vita di queste persone a livello locale".

Il fondatore di Microsoft sottolinea che "esiste una forte correlazione tra crescita economica e tassi di natalità. Nei Paesi con una situazione economica migliore vanno a scuola più ragazze, queste ragazze sanno di pianificazione familiare più di quelle che non ci vanno, fanno piani per la carriera e hanno meno figli. In Asia, i tassi di natalità sono diminuiti drasticamente negli ultimi decenni".

Tuttavia da dieci anni "le cifre degli aiuti, che i Paesi danno in percentuale del loro reddito nazionale lordo, ristagnano". Con il Fondo globale "per la lotta contro l' Aids, la tubercolosi e la malaria, il mondo ha fatto passi da gigante" e sono state salvate finora 26 milioni di vite. Ma "abbiamo ancora molto da fare".

Neuer Inhalt Horizontal Line