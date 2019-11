È tornato oggi in Italia Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese portato via dall'Italia nel dicembre del 2014 dalla mamma che voleva unirsi all’Isis.

Il piccolo, la cui madre sarebbe morta in un'esplosione, era finito poi nel campo profughi di Al Hol, a nord est della Siria, dove è stato ritrovato. Alvin è stato trasferito con un volo di linea dell’Alitalia giunto poco dopo le 7.00 all'aeroporto di Roma Fiumicino da Beirut.

La vicenda è stata molto legata dai media italiani. Alvin era stato ritrovato nel campo profughi di Al Hol sotto il controllo dei curdi, che ospita oltre 70'000 persone, in prevalenza compagne e figli di combattenti jihadisti in prigione. Il bambino sequestrato e portato via dall'Italia dalla madre, radicalizzata via web.

