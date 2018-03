Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 21.04 14 marzo 2018 - 21:04

Un camion cisterna con un carico di 24'000 litri di metanolo si è rovesciato oggi pomeriggio, dopo uno scontro, sull'autostrada A2 a Muttenz (BL). Il mezzo pesante ha preso fuoco, ma non il carico.

L'autista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale da un elicottero

Stando ai primi elementi dell'indagine, il camion, diretto a Basilea, ha urtato lateralmente una vettura. Il mezzo pesante si è poi rovesciato e ha colpito blocchi di cemento ai lati della strada prendendo fuoco, ha riferito all'ats un portavoce della polizia di Basilea Campagna.

Una piccola quantità di metanolo è fuoriuscita, ma in nessun momento ha rappresentato un pericolo, indica quest'ultima in un comunicato giunto in serata. Alla fine della giornata, il contenuto della cisterna è stato pompato in un serbatoio, sotto la supervisione di specialisti.

L'autostrada A2 in direzione di Basilea dovrebbe rimanere chiusa alla circolazione fino alle 22.00 circa. In direzione di Berna/Lucerna, ha invece potuto essere riaperta parzialmente poco prima delle 19.00. In giornata la chiusura ha causato lunghe colonne.

Neuer Inhalt Horizontal Line