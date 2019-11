293 monete d'argento d'epoca romana sono stati ritrovate in un bosco vicino a Pratteln (BL): sarebbero state sotterrate attorno all'anno 180 dopo Cristo, secondo quanto comunicato oggi dai servizi archeologici di Basilea Campagna.

Le monete sono in ottimo stato. La più antica è stata coniata sotto il regno dell'imperatore Nerone (54-68 d.C.), ma la maggior parte risalgono al secondo secolo. La somma - il ritrovamento risale alla scorsa estate - corrisponde alla metà circa di quanto guadagnava un legionario in un anno.

All'epoca non era insolito sotterrare denaro in luoghi segreti per difendersi dai ladri. A Pratteln esistono vestigia di insediamenti romani, ma chi fosse il proprietario del tesoro rimane un mistero. Le monete verranno ora restaurate, catalogate ed esposte al Museo di Liestal.

