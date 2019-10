Una 55enne alla guida di uno scooter è morta questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A2 presso Pratteln (BL). Le due corsie in direzione Berna/Lucerna sono state chiuse per diverse ore, ha comunicato oggi la polizia basilese.

L'incidente mortale - precisa la nota - si è verificato in conseguenza di un precedente sinistro: presso l'uscita di Liestal (BL) alle 5.30 vi è stato un tamponamento tra due vetture e la scooterista è andata a cozzare contro la seconda auto, riportando gravi ferite. La donna è morta sul posto.

Per i lavori di sgombero la carreggiata dell'autostrada è stata bloccata per diverse ore creando una lunga colonna di veicoli fino a Basilea.

La polizia cantonale con la procura hanno avviato una inchiesta per chiarire la causa e l'esatta dinamica dell'incidente.

