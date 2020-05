Gli investimenti sostenibili reggono alla prova della crisi del coronavirus e se è probabile a breve termine una riallocazione di parte delle risorse, la sostenibilità si conferma una strategia di investimento vincente.

È quanto si legge in sintesi nell'analisi effettuata da Blackrock, con il gigante dei fondi che nel primo trimestre ha raccolto la cifra record di 15,5 miliardi in investimenti sostenibili, "il maggiore dato trimestrale mai registrato per i flussi sostenibili" .

