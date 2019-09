Le elezioni del 2020 sono un "forum migliore" per rimuovere Donald Trump rispetto a un'indagine per un possibile impeachment. Lo afferma l'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg.

In un'intervista a Cnn, Bloomberg spiega come l'impeachment è sempre una cosa "di parte e in questo momento non abbiamo bisogno di altre cose di parte".

