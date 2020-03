È un momento difficile per il costruttore aeronautico.

Boeing crolla a Wall Street. Il colosso dell'aviazione annuncia 46 cancellazioni di ordini in febbraio e nuovi ordini per 18 aerei, con un bilancio complessivo negativo per 28 ordini. I dati affondano i titoli Boeing, che arrivano a perdere il 10,77%.

