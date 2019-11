Il presidente dimissionario boliviano Evo Morales ha annunciato oggi la creazione di "una Commissione della verità a cui parteciperanno personalità internazionali" con l'obiettivo di provare la sua vittoria al primo turno nelle elezioni del 20 ottobre scorso.

Via Twitter dal suo esilio in Messico, Morales ha aggiunto che la Commissione in questione "verificherà se davvero vi sono stati brogli".

Il leader socialista boliviano sostiene di "aver ricevuto due rapporti tecnici di istituzioni serie e rinomate che dimostrano che avevo vinto al primo turno".

