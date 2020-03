Il primo ministro britannico Boris Johnson, in isolamento a Downing Street dopo essere risultato positivo al coronavirus, sta accusando "sintomi lievi" e "continua a guidare gli sforzi del governo" nel contrastare l'epidemia.

"Questa mattina si è collegato in videoconferenza", ha specificato il ministro britannico per il Commercio, Alok Sharma, che presiede il briefing quotidiano a Londra per gli aggiornamenti sull'emergenza.

