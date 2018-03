Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2010 8.04 27 ottobre 2010 - 08:04

NEW YORK - Chiusura in rialzo per Wall Street. Il Dow Jones sale a 11.169,46 punti con un guadagno dello 0,05%, il Nasdaq sale a 2.497,29 punti crescendo dello 0,26%. Lo S&P 500 chiude praticamente invariato a 1.185,64 punti.

Al termine delle contrattazioni di Wall Street il dollaro era scambiato per 81,485 yen, 0,9849 franchi svizzeri e 0,6315 sterline. L'euro è stato scambiato a 1,3854 dollari.

