La Borsa di Hong Kong ha annunciato oggi che non andrà avanti con i piani per scalare il London Stock Exchange che, attraverso Lseg, controlla i mercati azionari di Londra e Milano.

La società, in una nota, afferma di non essere in condizioni di fare altre offerte per i prossimi sei mesi. Il gestore dell'hub finanziario di Hong Kong aveva presentato un'offerta da quasi 40 miliardi di dollari per l'Lse, bocciata da quest'ultima.

