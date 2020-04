La Borsa svizzera ha aperto in negativo l'ultima seduta della settimana. Poco dopo le 9.00, l'indice dei titoli guida SMI segnava una contrazione dello 0,48% a 9579,17 punti, mentre il listino allargato SPI perdeva lo 0,45% a quota 11'837,96.

Sui mercati continuano ad aleggiare i timori per i danni all'economia globale provocati dalla pandemia di Covid-19. Gli investitori guardano anche alla stagione poco entusiasmante dei trimestrali e ai dati deludenti del mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Apertura in netto calo anche per i principali mercati europei: Londra (-1,27%), Francoforte (-1,68%), Parigi(-1,44%), Milano (-2,18%).

La Borsa di Tokyo ha terminato l'ultima seduta della settimana in negativo. Il Nikkei ha fatto segnare un ribasso dello 0,86% a quota 19.262 cedendo 167 punti. Ieri a New York il Dow Jones ha chiuso in lieve crescita (+0,15%) a 23.511,69 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,01% a 8.494,75 punti mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,06% a 2.797,66 punti.

