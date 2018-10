Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 9.25 22 ottobre 2018 - 09:25

Apertura in rialzo oggi alla Borsa svizzera: alle 9.20 l'indice dei valori guida SMI guadagnava lo 0,28% a 8'897,04 punti e quello allargato SPI lo 0,23% a 10'492.63 punti.

Tendenza al rialzo anche sulle principali piazze europee: a Milano il Ftse Mib progrediva dell'1,82% a 19'426 punti. Il rimbalzo era atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a 'junk' (spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook stabile. A Parigi il Cac40 avanzava dello 0,90% a 5'130,29 punti, a Francoforte il Dax saliva dello 0,96% a 11'665,68 punti e a Londra il Ftse 100 guadagnava lo 0,44% a 7.081,06 punti.

Le Borse di Asia e Pacifico sono in rialzo in avvio di settimana sulla scia di ulteriori stimoli all'economia cinese. Un possibilità che contribuisce a compensare le preoccupazioni geopolitiche su Arabia Saudita l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, Italia e Brexit. La Borsa di Tokyo ha chiuso in progressione con il Nikkei in crescita dello 0,37% a quota 22'614,82.

