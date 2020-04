Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera.

Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera. Pochi minuti dopo l'inizio delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,20% a 9'459,18 punti, quello allargato SPI lo 0,35% a 11'645,20.

In Asia le Borse sono risultate in forte rialzo sulla spinta del piano per riavviare l'economia americana annunciato dal presidente Donald Trump. Tokyo e Seul hanno chiuso in rialzo del 3,1%. Ieri sera, chiusura in territorio positivo anche per Wall Street, con il Dow Jones che è salito dello 0,12%.

Molto bene tutti i principali mercati europei. Avvio ampiamente positivo per Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib ha segnato una crescita del 2,29%. Stesso discorso per il CAC 40 di Parigi (+2,77%), il Dax di Francoforte (+1,50%) e il Ftse 100 di Londra (+2,55%).

