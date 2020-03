Inizio di settimana positivo per la Borsa svizzera.

Inizio di settimana positivo per la Borsa svizzera. Dopo le prime contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,71% a 9'060,24 punti, quello allargato SPI l'1,03% a 11'044,36.

Intanto si registra ancora una seduta in sofferenza sulle Piazze asiatiche, con i timori che la pandemia da Coronavirus possa durare mesi. A Tokyo il Nikkei ha perso l'1,57% a quota 19'084,97, lasciando sul terreno oltre 300 punti. Venerdì sera Wall Street aveva dal canto suo chiuso in calo, con il Dow Jones in contrazione del 4,12% a 21'621,93 punti.

Apertura contrastata per le principali piazze europee. Il CAC 40 di Parigi cresce dello 0,24%, il FTSE Mib di Milano dello 0,2%, il DAX di Francoforte dell'1,14%, mentre il FTSE 100 di Londra perde lo 0,85%.

Neuer Inhalt Horizontal Line