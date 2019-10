Apertura in lieve crescita per la borsa svizzera: alle 9.19 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'260,31 punti, in progressione dello 0,03% rispetto a ieri. L'indice allargato SPI era a quota 12'377,81, in crescita dello 0,06%.

L'avvio di seduta è stato poco dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -0,02% a 12939,62 punti), Londra (Ftse 100 -0,19% a 7292,74 punti), Milano (Ftse Mib +0,08% a 22'699 punti) e Parigi (Cac 40 +0,16% a 5749,69 punti).

Ieri Wall Street ha chiuso in territorio negativo. Il Dow Jones ha perso lo 0,07% a 27'070,40 punti, mentre il Nasdaq ha ceduto lo 0,59% a 8276,85 punti e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,09% a 3036,80 punti. Tokyo ha pure fatto segnare un calo, dello 0,57% a 22'843,12 punti.

