Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 9.09 03 ottobre 2018 - 09:09

Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9134,46 punti, in progressione dello 0,52% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,41% a 10'852,19 punti.

Le variazioni dei singoli titoli sono al momento in gran parte meramente frazionali. Il titolo più ispirato è Julius Bär (+1,18%), mentre sul fronte opposto Swisscom (-0,91%) soffre per un cambiamento di raccomandazione operato da Jefferies.

L'avvio di seduta si è rivelato con accenti diversi sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Londra (Ftse 100 -0,32% a 7498,24 punti), Parigi (Cac 40 +0,31% a 5485,02 punti) e Milano (Ftse Mib +1,31%). Francoforte è chiusa per festività.

