Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9664,21 punti, in progressione dello 0,48% rispetto a ieri.

Gli investitori guardano oggi agli Stati Uniti, dove sarà pubblicato il rapporto mensile sul mercato del lavoro: sono attesi 22 milioni di disoccupati, con un tasso del 16%.

A sostenere i corsi sono comunque attualmente i segnali di una certa distensione nel braccio di ferro commerciale fra Stati Uniti e Cina. Si parla di colloqui in corso.

Sul fronte interno la giornata si annuncia calma. A livello di singoli titoli spiccano al momento Alcon (+1,64%) e UBS (+1,10%).

Wall Street ha chiuso ieri in modo positivo (Dow Jones +0,89% a 23'875,89 punti, Nasdaq +1,40% a 8979,66 punti) e lo stesso hanno fatto oggi i mercati asiatici, Tokyo in primis (Nikkei +2,56% a 19'179,09 punti).

L'avvio di seduta è stato dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio possono essere segnalate Francoforte (Dax +1,17% a 10'885,11 punti) e Parigi (Cac 40 +0,81% a 4538,09 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram