Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9624,21 punti, in progressione dell'1,49% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 1,29% a 12'004,65 punti.

L'atmosfera generale è positiva, favorita dalla prospettiva dell'allentamento delle misure anti-Covid-19. Aiuta inoltre il corso del petrolio, salito sopra i 30 dollari, e il dato sul prodotto interno lordo del Giappone: il paese è sì entrato in recessione, ma il primo trimestre si è mostrato migliore del previsto.

L'avvio di settimana si presenta quindi per una volta tranquillo, tanto più che scarseggiano gli impulsi. Sul fronte interno non vi sono notizie di rilievo.

Wall Street ha chiuso venerdì in positivo (Dow Jones +0,25% a 23'685,42 punti, Nasdaq +0,79% a 9014,56 punti) e oggi anche i mercati asiatici si sono mostrati abbastanza ispirati, a cominciare da Tokyo (Nikkei +0,48% a 20'133,73 punti).

L'avvio di seduta è stato dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio possono essere segnalate Francoforte (Dax +2,17% a 10'691,33 punti), Parigi (Cac 40 +1,95% a 4.361,03 punti) e Milano (Ftse Mib +0,87% a 19'968 punti).

