Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9424,68 punti, in flessione dello 0,95% rispetto a ieri.

Il clima generale rimane dominato dall'incertezza relativa alle conseguenze del Covid-19 sull'economia planetaria. A pesare sull'umore degli investitori vi è anche il nulla di fatto nella riunione dell'Eurogruppo sulle misure da mettere in campo per affrontare la crisi economica causata dall'emergenza.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: quale esempio può essere citata Francoforte (Dax -0,95% a 10'256,64 punti).

Wall Street ha chiuso ieri quasi invariata (Dow Jones -0,12% a 22'653,86, Nasdaq -0,33% a 7887,26 punti), mentre i mercati asiatici non si sono mostrati univoci: Tokyo si è rivelata dinamica (Nikkei +2,13% 19'353,24 punti).

