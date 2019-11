Dopo la scorpacciata di ieri, oggi la Borsa svizzera ha aperto al ribasso: poco dopo le 09.20, l'indice principale SMI cedeva lo 0,26% a 10'310.23 punti e l'indice completo SPI lasciava sul terreno lo 0,25% a 12'434.73 punti.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti attorno alla parità in avvio: a Milano, l'indice Ftse Mib segnava una crescita dello 0,15%. Londra ha aperto in crescita dello 0,05%, Parigi in aumento dello 0,02% mentre Francoforte segnava il ribasso marginale dello 0,01%.

La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana in sostenuto rialzo, dopo il giorno di festività di lunedì, sulla scia del record fatto segnare dagli indici Usa e le rinnovate aspettative di un esito positivo delle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Usa. Il Nikkei è avanzato dell'1,76%, a quota 23.251,99 punti.

Chiusura record, ieri, per Wall Street, con tutti gli indici che hanno aggiornato i propri massimi storici. Il Dow Jones è salito dello 0,42% a 27'462,72 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,56% a 8.433,20 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,37% a 3.078,32 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line