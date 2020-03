Avvio in forte flessione anche oggi per la Borsa svizzera, sulla scia delle incertezze per l'economia dovute alla pandemia di coronavirus: poco prima dell 09.10, l'indice SMI cedeva il 3,55% a 8317.63 punti e l'indice completo SPI il 3,89% a 10'119.74 punti.

Situazione analoga sui principali mercati del continente: a Milano, l'indice Ftse Mib cedeva il 2,5% a 15.340 punti. A Francoforte, il Dax ha aperto in flessione del 4,40% a 8.536,33 punti. Male anche Parigi, col CAC 40 in contrazione del 4,44% a 3.869,01 punti. Londra perdeva in apertura il 4,38% a 4.965 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana in netto rialzo grazie al possibile rinvio delle Olimpiadi a causa dell'espansione del coronavirus, misura meno drastica dell'ipotesi di cancellazione dei Giochi. Il Nikkei è avanzato del 2,02% a quota 16.887,78 punti. Tutte negative invece le altre Borse dell'area Asia/Pacifico.

Neuer Inhalt Horizontal Line