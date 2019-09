La borsa svizzera ha azzerato i guadagni: alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9994,65 punti, in flessione dello 0,03% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,10% a 12'141,68 punti.

Il mercato era partito bene, ma è andato ripiegando. Pesa il timore di una recessione globale. I movimenti dei singoli titoli SMI rimangono peraltro quasi interamente frazionali.

Con il segno meno si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,84%), Adecco (-0,83%), Geberit (-0,21%), LafargeHolcim (-0,71%) e Sika (-0,75%). Non hanno un andamento unitario i bancari Credit Suisse (-0,76%) - oggetto di interesse mediatico per la vicenda del manager pedinato - e UBS (+0,13%). Cercano di trainare il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,54%), Novartis (+0,27%) e Roche (+0,05%).

