Giornata positiva quella odierna alla Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI si è mosso per l'intera seduta a ridosso della quota simbolica degli 11'000 punti, chiudendo in progressione dello 0,17%, a 11'012,36.

Il listino allargato SPI ha terminato gli scambi in crescita dello 0,10%, a quota 13'297,95.

Sono diversi i fattori che, stando agli analisti interpellati dall'agenzia Awp, hanno sostenuto le contrattazioni: l'assoluzione da parte del Senato americano del presidente Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e di ostruzione al Congresso, l'alleggerimento dei dazi cinesi su alcuni prodotti made in Usa e le voci che si susseguono sulla possibile messa a punto di un vaccino contro il nuovo coronavirus.

Sul fronte delle notizie dalle aziende, oggi Swisscom ha pubblicato i risultati per il 2019: il fatturato ha fatto segnare un calo (-2,2%) ma l'utile è salito del 9,7%, a 1,52 miliardi, grazie in particolare a effetti unici riguardanti gli oneri fiscali. I dati, giudicati in modo tiepido dagli analisti, sono stati accolti positivamente dal mercato. Il titolo ha chiuso in rialzo del 2,62%, a 547,60 franchi.

Andamento contrastato per i pesi massimi difensivi Novartis (+0,49% a 94,07 franchi), Roche (-0,49% a 338,30 franchi) e Nestlé (+0,09% a 109,10 franchi), mentre si sono mossi bene i finanziari: UBS (+1,33% a 12,57 franchi), Credit Suisse (+1,35% a 12,78 franchi), Zurich (+0,24% a 416,60 franchi) e Swiss Re (+0,27% a 111,75 franchi).

Chiusura sopra la linea di demarcazione per i titoli del lusso Richemont (+0,49% a 74,46 franchi) e Swatch (+0,20% a 252,20 franchi). In ordine sparso i ciclici ABB (-1,15% a 24,25 franchi), LafargeHolcim (+0,32% a 49,89 franchi), Sika (-0,14% a 182,35 franchi), Adecco (-0,61% a 58,60 franchi), Givaudan (+0,71% a 3276,00 franchi).

Nel mercato allargato, il gruppo industriale urano Dätwyler - che oggi ha annunciato un fatturato stabile (-0,1%) ma una perdita operativa di 40 milioni e una netta di 87 milioni - ha chiuso in calo del 2,02% a 174,20 franchi.

