Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2018 17.45 18 ottobre 2018 - 17:45

La Borsa svizzera chiude in rialzo la seduta, sostenuta da risultati aziendali positivi. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8779,18 punti, su dello 0,33% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,27% a 10'377,84 punti.

I riflettori erano puntati su Nestlé (+0,66% a 79,85 franchi) e Novartis (+1,90% a 85,88 franchi), che hanno presentato il loro bilancio dopo nove mesi. Fra i due si è inserito il terzo peso massimo difensivo, Roche (+1,08% a 238,55 franchi).

Nel segmento del lusso Swatch (-2,25% a 333,90 franchi) e Richemont (-1,83% a 71,00 franchi) hanno sofferto per il calo che in settembre ha interessato l'export orologiero elvetico.Fra i valori maggiormente sensibili ai cicli economici sotto pressione si è trovata LafargeHolcim (-3,90% a 43,58 franchi), penalizzata dal fatto che il concorrente tedesco HeidelbergCement ha ritoccato al ribasso le previsioni. In territorio negativo si sono mossi bancari UBS (-1,31% a 13,97 franchi) e Credit Suisse (-1,08% a 13,31 franchi).

