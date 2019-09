Dopo quattro sedute consecutive in calo la Borsa svizzera inverte la tendenza: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 10'010,71 punti, in progressione dello 0,97% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI guadagna lo 0,92% a 12'157,64 punti.

A favorire i corsi è stato un certo allentamento della tensione nel braccio di ferro commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il mercato elvetico è stato trainato dai giganti Nestlé (+1,11% a 107,94 franchi), Novartis (+1,38% a 86,10 franchi) e Roche (+1,49% a 286,70 franchi).

Meno ispirati si sono rivelati, soprattutto in un primo momento, i bancari Credit Suisse (+0,49% a 12,19 franchi) - in primo piano rimane la vicenda del top manager pedinato: c'è chi già pensa a una partenza del Ceo Tidjane Thiam - e UBS (+0,54% a 11,16 franchi). Il sole splendeva oggi sui valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,68% a 19,29 franchi), Adecco (+0,44% a 54,20 franchi), Geberit (+0,64% a 474,20 franchi), LafargeHolcim (+1,17% a 49,22 franchi) e Sika (+0,97% a 145,10 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line