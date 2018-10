Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta in ribasso. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8653,16 punti, in flessione dello 0,08% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,14% a 10'218,24 punti.

In un clima di incertezza gli investitori erano poco propensi a impegnarsi, tanto più che sul fronte congiunturale non sono giunte notizie entusiasmanti: le vendite del commercio al dettaglio negli Usa in settembre sono salite solo dello 0,1%, assai meno di quanto atteso. Superiori alle previsioni si è per contro rivelato l'utile trimestrale di Bank of America.

Anche in Svizzera questa settimana la stagione dei bilanci intermedi entrerà nel vivo: presenteranno i conti economici i tre pesi massimi difensivi Nestlé (+0,15% a 78,90 franchi), Novartis (+0,56% a 82,46 franchi) e Roche (-0,13% a 235,25 franchi), che oggi hanno mostrato accenti diversi. Univocamente negativi si sono rivelati invece i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,76% a 20,94 franchi), scesa ai minimi da due anni. Perdite sono state palesate anche dai bancari UBS (-0,53% a 14,07 franchi) - che anche questa settimana è sotto processo in Francia - e Credit Suisse (-0,45% a 13,36 franchi).

