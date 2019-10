La borsa svizzera chiude in ribasso una seduta per alcune ore ravvivata da spiragli sulla Brexit: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 10'008,94 punti, in flessione dello 0,23% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,51% a 12'121,34 punti.

In Svizzera l'attenzione era puntata su Nestlé (-1,98% a 103,96 franchi), che ha informato sull'andamento dei ricavi nei primi nove mesi e che ha sofferto per i realizzi di guadagno. Ha frenato il listino anche Novartis (-0,30% a 86,14 franchi), mentre più ispirato si è rivelato il terzo peso massimo difensivo, Roche (+0,95% a 288,40 franchi).

Non hanno presentato un andamento unitario i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,05% a 18,80 franchi), Adecco (-0,67% a 56,26 franchi), Geberit (-0,23% a 479,10 franchi), LafargeHolcim (+0,52% a 48,49 franchi) e Sika (+0,72% a 161,55 franchi). Nel segmento del lusso Richemont (+0,71% a 74,04 franchi) ha approfittato ben più di Swatch (-0,53% a 263,80 franchi) dell'aumento dell'export orologiero in settembre reso noto oggi.

Perdite sono state mostrate dai bancari UBS (-0,80% a 11,19 franchi), che ha patteggiato una pena di oltre 2 milioni a Milano per un'indagine fiscale, e Credit Suisse (-1,09% a 12,26 franchi). Le vendite del comparto finanziario hanno interessato, fra gli assicurativi, Zurich (-0,23% a 389,30 franchi), ma non Swiss Re (+0,24% a 102,45 franchi) e Swiss Life (+1,07% a 490,20 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio