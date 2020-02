La borsa svizzera chiude l'ultima seduta settimanale in ribasso: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'110,78 punti, giù dello 0,39% rispetto a ieri. Il listino globale SPI ha perso pure lo 0,39% a 13'400,18 punti.

A frenare gli investitori è stato il timore di una diffusione su vasta scala del coronavirus, con pesanti conseguenze per l'economia planetaria. A metà giornata il mercato era anche riuscito a riprendersi, grazie fra l'altro a un indice Pmi favorevole per l'Eurozona, ma i corsi sono poi andati ripiegando sulla scia dell'apertura debole di Wall Street.

Sul fronte interno l'attenzione era puntata su Sika (+4,69% a 196,55 franchi), che ha conseguito risultati record nel 2019. In un primo tempo i realizzi di guadagno hanno portato l'azione ad arretrare del 3%, poi è avvenuto un rimbalzo. Assai meno ispirati sono apparsi altri valori particolarmente sensibili alla congiuntura come ABB (-1,63% a 23,51 franchi), Adecco (-0,17% a 58,32 franchi) e LafargeHolcim (-0,86% a 48,66 franchi). Nel segmento del lusso, Swatch (-0,97% a 244,80 franchi) è rimasta ancora più in rosso di Richemont (-0,17% a 72,10 franchi).

In netta perdita di velocità sono apparsi i bancari UBS (-2,61% a 12,68 franchi) e Credit Suisse (-1,29% a 13,39 franchi). Nello stesso comparto finanziario le vendite hanno interessato anche gli assicurativi Zurich (-0,46% a 432,30 franchi), Swiss Re (-2,89% a 104,20 franchi) - già sotto pressione ieri dopo il bilancio 2019: ora è ai minimi da tre mesi - e Swiss Life (-0,55% a 509,80 franchi).

Relativamente poco mossi si sono mostrati i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,31% a 109,02 franchi), Novartis (-0,17% a 94,40 franchi) e Roche (+0,04% a 345,80 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Cembra Money Bank (+2,23% a 124,00 franchi) e BB Biotech (+1,74% a 67,40 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line