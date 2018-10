Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La borsa svizzera chiude in ribasso l'ultima seduta settimanale, la quinta consecutiva in rosso: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8665,80 punti, in flessione dello 0,47% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,37% a 10'222,78 punti.

Al centro dell'attenzione è rimasta per tutta la giornata LafargeHolcim (+2,91% a 43,12 franchi), che ha presentato trimestrali definiti solidi. In ordine sparso si sono mossi gli altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come Adecco (+0,36% a 47,15 franchi), Geberit (+0,02% a 420,30 franchi), ABB (-2,79% a 19,52 franchi), nonché Sika (-1,38% a 121,40 franchi).

Nel segmento del lusso Richemont (+0,28% a 70,56 franchi), grazie all'annuncio di una collaborazione con Alibaba, è apparsa perlomeno inizialmente più ispirata di Swatch (+0,68% a 326,00 franchi).

Non vi è stata unanimità di veduta fra i bancari UBS (-1,76% a 13,16 franchi), Credit Suisse (-0,60% a 12,49 franchi) e Julius Bär (+0,44% a 43,61 franchi). Tutti negativi si sono mostrati gli assicurativi Zurich (-1,16% a 297,90 franchi), Swiss Life (-0,53% a 359,90 franchi) e Swiss Re (-1,19% a 86,66 franchi).

I pesi massimi difensivi Nestlé (-0,29% a 83,80 franchi), Novartis (-0,54% a 84,88 franchi) e Roche (-0,21% a 233,65 franchi) hanno a lungo rappresentato un vallo di fronte alla tendenza generale, ma sul finale sono stati trascinati a loro volta dalla corrente.

