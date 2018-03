Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 febbraio 2018 11.52 14 febbraio 2018 - 11:52

Partita in rialzo la Borsa svizzera ha continuato a muoversi per tutta la mattinata in territorio positivo. Poco dopo le 11.30 l'indice dei valori guida SMI guadagnava lo 0,79% a 8'822,10 punti e quello allargato SPI lo 0,80% a 10'170,75 punti.

Nel pomeriggio si attendono i dati sull'inflazione americana che potrebbero offrire indicazioni importanti in materia di tassi.

Sul listino principale, gli occhi sono puntati su Credit Suisse che con un incremento del 2,67%, mette a segno la maggiore progressione tra le 20 blue chip e ciò nonostante oggi abbia annunciato una perdita netta di 983 milioni di franchi. Bene anche gli altri due bancari UBS (+0,43%) e Julius Bär (+1,31%).

Tutti in positivo appaiono anche i pesi massimi difensivi tra cui spicca Roche che progredisce dell'1,10%, seguita da Nestlé (+0,81%), e Novartis (+0,51%).

Quanto agli assicurativi, Zurich Insurance cresce dello 0,27%, Swiss Re dello 0,54% e Swiss Life dello 0,09%.

Nel lusso Richemont, che è l'unito titolo del listino in calo, cede lo 0,10%, mentre fa meglio il concorrente Swatch Group (+0,91%).

Nettamente in crescita sono i titoli ciclici ABB (+0,97%), Adecco (+1,03%) e Geberit (+0,90%). Più contenuti invece appaiono i guadagni di LafargeHolcim (+0,34%) e di Sika (+0,47%).

