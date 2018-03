Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2010 14.56 15 febbraio 2010 - 14:56

ZURIGO - La Borsa svizzera viaggia oggi in territorio positivo, segnando movimenti moderati. Le contrattazioni sono influenzate dal fatto che oggi non sono attesi dati dagli Stati Uniti perché $Wall Street è chiusa per festività. Poco dopo le 14:30, l'indice guida SMI segnava +0,46% e quello allargato SPI +0,42%.

Tra i titoli guida sono in testa i bancari con UBS +2,49%, CS +1,20% e Julius Baer +0,62%. Tra i pesi massimi spicca Nestlé che sta perdendo lo 0,4%.

ABB segna +0,52%. Il gruppo svizzero svedese ha ricevuto dalla Repubblica democratica del Congo un contratto per l'ammodernamento di una linea elettrica del valore di 107 milioni di dollari.

Sul mercato allargato continua l'avanzata di OC Oerlikon (+6,26%). La Borsa ha reso noto oggi che la società non ha violato norme sulla pubblicazione di informazioni.

Bene anche Myriad Group (+5,23%), nato dalla fusione di Esmertec con Purple Labs, che ha realizzato nel 2009 gli obiettivi di vendita: il fatturato è stato pari a 125,6 milioni di dollari (135 milioni di franchi).

Bene anche Also che avanza del 4,55%. Oggi il gruppo informatico controllato dalla Schindler ha reso noto che i conti 2009 si sono chiusi con un utile netto di 15 milioni di franchi, contro un rosso di 11,2 milioni nel 2008.

