La borsa svizzera si conferma in rialzo in mattinata, dopo la batosta di ieri. Intorno alle 11.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 8594,93 punti, in progressione del 3,92% rispetto a ieri.

La seduta si presenta di rimbalzo, rispetto all'arretramento di quasi il 10% subito ieri. Anche i futures sull'apertura di Wall Street sono positivi. Resta da vedere se la tendenza si confermerà, affermano gli operatori. L'incertezza è molto elevata.

A livello di singoli titoli sugli scudi sono Richemont (+6%), Roche (+5%) - che ha annunciato un nuovo test per il coronavirus - e Novartis (+5%).

