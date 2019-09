Dopo un avvio in negativo, la Borsa svizzera ha proseguito la mattinata con un andamento altalenante. Verso le 11.30 l'indice dei valori guida SMI perdeva lo 0,19% a 10'018,72 punti e quello allargato SPI lo 0,27% a 12'154,82 punti.

Tra gli investitori vige la prudenza dopo nuove voci riguardanti le tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti.

In Svizzera tutti in negativo appaiono i pesi massimi difensivi: Roche, che ha nuovamente rinviato il termine per l'acquisizione della società americana Spark, cede lo 0,02%, Novartis lo 0,56% e Nestlé l'1,13%.

Bene i due bancari - con UBS che avanza dell'1,02% e Credit Suisse dell'1,36% - come anche i titoli più sensibili alla congiuntura: ABB sale dello 0,77%, Adecco dell'1,18%, Geberit dello 0,55%, LafargeHolcim dello 0,81% e Sika dell'1,07%.

Non uniformemente si muovono gli assicurativi: in crescita è solo Swiss Life (+0,70%), mentre i calo risultano Zurich (-0,18%) e Swiss Re (-0,48%).

