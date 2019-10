Mattinata senza orientamento chiaro per la Borsa svizzera, con i listini che oscillano attorno alla parità. Alle 11.20 circa l'SMI avanza dello 0,09% a 10'025.99 punti mentre l'SPI è invariato rispetto a ieri a 12'104.95 punti.

Gli occhi degli investitori sono puntati sulla Brexit, il cui esito resta sempre incerto.

Tra le blue chip elvetiche sotto i riflettori ABB (+3,56%) dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Bene anche Swatch (+1,33%) mentre Richemont cede lo 0,30%.

In rialzo i bancari UBS (+0,52%) e Credit Suisse (+0,04%); risultano per contro in calo gli assicurativi, con Swiss Life a -0,82%, Swiss Life a -0,45% e Zurich a -0,33%. Contrastati i ciclici.

Un lieve sostegno al listino è fornito dai pesi massimi difensivi Nestlé (+0,16%), Novartis (+0,02%) e Roche (+0,03%).

Nel listino allargato sotto pressione Schmolz+Bickenbach: il gruppo siderurgico lucernese prevede un aumento di capitale fino al massimo 350 milioni di franchi e abbassa ancora una volta le prospettive inerenti all'esercizio in corso.

Sulzer e Zur Rose, che hanno informato sull'andamento degli affari, segnano rispettivamente un +0,10% e un -0,46%. Kühne+Nagel (+3,26%), che ha presentato ieri le sue cifre trimestrali, continua la sua progressione. Da parte sua Meyer Burger sale dell'1,32% dopo la notizia della vendita di un immobile a Thun.

