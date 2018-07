Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 11.38 13 luglio 2018 - 11:38

La mattinata prosegue in lieve rialzo alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8836,70 punti, in progressione dello 0,21% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,23% a 10'587,79 punti.

In Svizzera poco mossi si presentano i bancari UBS (+0,03%), Credit Suisse (pure +0,03%) e Julius Bär (+0,24%). Bene orientati sono i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,23%), Adecco (+1,17%), Geberit (+0,46%), LafargeHolcim (+0,15%) e Sika (+0,36%). In ordine sparso si presentano i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,13%), Novartis (-0,25%) e Roche (+0,67%).

Chi vuole percepire effervescenza deve comunque oggi rivolgersi al mercato allargato. In difficoltà è GAM (-8,59%), che ha lanciato un avvertimento sugli utili semestrali. Bene accolto è invece stato il bilancio intermedio di EMS-Chemie (+2,95%), come pure le cifre di vendita di Barry Callebaut (+0,89%) nei primi nove mesi dell'esercizio 2017/2018. Da incorniciare si sta rivelato l'esordio in borsa della matricola Obseva: il titolo è scambiato a 19,50 franchi, quasi il 30% in più del prezzo di emissione fissato a 15,00 franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line