Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2018 11.44 18 ottobre 2018 - 11:44

La mattinata prosegue in rialzo alla Borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8798,21 punti, in progressione dello 0,55% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,49% a 10'400.67 punti.

Al di là dei grandi temi internazionali - Brexit, finanze pubbliche italiane e politica monetaria americana - il mercato è impegnato a digerire i risultati pubblicati oggi da Nestlé (+0,38%) e Novartis (+1,73%), che sono stati accolti positivamente. Fra i due si inserisce il terzo peso massimo difensivo, Roche (+1,61%).

In negativo sono i bancari UBS (-0,53%), Credit Suisse (-0,37%) e Julius Bär (-0,28%). Non vi è una tendenza chiara fra i ciclici come ABB (+0,66%). Nel mercato allargato Temenos (+3,26%) ha informato ieri sera sull'andamento degli affari e ha corretto al rialzo le previsioni per l'insieme dell'esercizio.

