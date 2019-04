Mattinata in rialzo per la Borsa svizzera, dopo un avvio già positivo: alle 11.15 l'indice principale SMI avanza dello 0,54% a punti, quello allargato SPI dello 0,52% a 11'486.82 punti.

Tra le blue chip in forte progressione Alcon (+2,21%), Swatch (+2,03%) e Sika (+1,49%). Quest'ultima ha fatto sapere ieri sera l'emissione in due tranches di prestiti per un miliardo di euro.

Contrastati gli altri ciclici, con ABB in rialzo dello 0,98%, Geberit dello 0,70% e LafargeHolcim dello 0,38% mentre Adecco cede lo 0,17%. Anche Lonza è in flessione, dello 0,03%.

Bene anche Credit Suisse (+0,88%), più solida di UBS (+0,46%). Tra i pesi massimi difensivi Nestlé sale dello 0,36%, Novartis dello 0,16% e Roche dello 0,65%.

Nel mercato allargato da segnalare che VAT segna un +7,65% nonostante vendite e commesse in calo nel primo trimestre e inferiori alle stime degli analisti. Il produttore sangallese di valvole per il vuoto ritiene tuttavia che potrebbe ormai essere stato raggiunto il punto più basso.

Neuer Inhalt Horizontal Line