Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 9095,93 punti, in progressione del 3,57% rispetto a ieri.

Il mercato viene al momento sostenuto dalle misure di politica monetaria decise da varie banche centrali. Tutti si chiedono però ora se la tendenza proseguirà, considerati gli enormi problemi causati dal coronavirus.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +5,46%), Parigi (Cac 40 +5,48%) e Milano (Ftse Mib +2,02%).

Neuer Inhalt Horizontal Line