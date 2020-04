Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9123,46 punti, in flessione del 2,02% rispetto a ieri.

Il mercato è influenzato dalle chiusure negative di Wall Street (Dow Jones -1,84% a 21'917,16 punti, Nasdaq -0,96% a 7700,10 punti) e delle borse asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -4,50% a 18'065,41 punti).

L'argomento del momento rimane il coronavirus. A preoccupare attualmente è in particolare la rapida diffusione del Covid-19 negli Stati Uniti. Il timore è chi vi sia un ulteriore rallentamento dell'economia mondiale.

Sul fronte interno tutti i valori principali sono in perdita, con arretramenti anche sensibili, come per esempio quelli di UBS (-3,27%) e Credit Suisse (-3,92%).

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -2,98% a 9642,07 punti), Londra (Ftse-100 -3,16% a 5492,78 punti) e Milano (Ftse Mib -2,64% a 16'600 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line