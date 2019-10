La Borsa svizzera recupera leggermente con l'indice SMI dei principali titoli che a due ore dalla chiusura segna 10'232,40 punti (+0,01%) mentre l'indice complessivo SPI si attesta a quota 12'335,44 (-0,07).

Gli investitori guardano alla riunione della Fed che si chiuderà domani con l'annuncio delle decisioni di politica monetaria. Secondo gli analisti, la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse, ma si prenderà una pausa per il resto dell'anno.

Sulla piazza zurighese appaiono fiacchi i pesi massimi Nestlé (-0,11%) e Roche (-0,14%), mentre Novartis allunga dello 0,44%. Contrastati i bancari: UBS guadagna lo 0,25%, Credit Suisse cede lo 0,20%.

Tra i valori ciclici, più sensibili alle variazioni economiche, in evidenza LafargeHolcim, che sale del 2,31%, ma in territorio positivo si trova anche Geberit (+0,30%). Negativi invece ABB (-0,28%) e soprattutto Adecco (-0,67%). Senza una chiara direzione il segmento del lusso, con Swatch in fase ascendente (+0,44%) e Richemont in flessione (-0,47%).

