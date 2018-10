Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 15.31 24 ottobre 2018 - 15:31

La borsa svizzera rimane orientata al rialzo: alle 15.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 8812,82 punti, in progressione dello 0,52% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,53% a 10'366,22 punti.

Trainano il listino Nestlé (+1,28%) e Novartis (+0,81%), mentre minore dinamismo è offerto dal terzo peso massimo difensivo, Roche (+0,16%). In evidenza è anche un altro titolo scarsamente sensibile ai cicli economici come Swisscom (+1,29%).

I bancari UBS (-0,44%), Credit Suisse (-1,49%) e Julius Bär (-0,11%) soffrono almeno in parte per il bilancio dopo nove mesi presentato da Deutsche Bank. Fa i valori più dipendenti dalla congiuntura arretrano in particolare ABB (-0,73%) e Sika (-1,03%), alla vigilia della pubblicazione dei risultati trimestrali.

