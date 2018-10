Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 15.30 25 ottobre 2018 - 15:30

La Borsa svizzera amplia le perdite, con l'indice SMI dei titoli principali che a due ore dalla chiusura segna una flessione dell'1,27% 0,42% a 8'615.67 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,94% a quota 10'164,69.

Gli occhi erano puntati nel primo pomeriggio sulla Banca centrale europea, che come previsto ha lasciato i tassi di riferimento invariati. Sulla piazza zurighese al centro dell'attenzione vi è invece UBS, che stamane ha annunciato per il terzo trimestre un utile netto in forte crescita - ben al di là di quanto si attendessero gli analisti - a 1,2 miliardi di franchi, il 32% in più dello stesso periodo del 2017. Gli investitori hanno reagito positivamente e il titolo in borsa, pur rallentando, sta salendo dell'1,36%, trascinando con sé anche Credit Suisse (+0,64%) e Julius Bär (+0,23%).

In forte progressione Sika (+4,49%), che nei primi nove mesi dell'anno ha registrato un fatturato in crescita del 15% su base annua, a 5,3 miliardi di franchi, e un utile netto record di 528 milioni. In picchiata invece il colosso dell'elettronica ABB (-2,52%), che ha annunciato risultati trimestrali in leggera progressione, inferiori però alle previsioni degli esperti.

Il gruppo chimico e farmaceutico basilese Lonza, che si è detto soddisfatto - senza fornire cifre - dell'andamento degli affari nel terzo trimestre dell'anno, sta perdendo pesantemente il 4,62%: in gioco, secondo gli analisti, vi sono prese di beneficio.

Sul fronte dei pesi massimi difensivi la tendenza è contrastata: regge il colpo il gigante dell'alimentare Nestlé (+0,67%), mentre scivolano vistosamente all'indietro i farmaceutici Novartis (-2,71%) e soprattutto Roche (-4,76%). In decisa accelerazione invece il segmento del lusso con Richemont a +2,05% e Swatch a +2,11%.

Sul mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Bucher (+1,53%), Sulzer (+4,41%) e Panalpina (+2,98%). Ceva Logisitic sta facendo un balzo del 31% dopo che l'azionista principale, la francese CMA CGM, ha lanciato un'opa sulla società.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano