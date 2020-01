La Borsa svizzera ha avviato positivamente l'ultima seduta della settimana: l'indice SMI dei principali titoli dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,34% a 10'850,85 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,35% a quota 13'150,84 punti.

Apertura in rialzo anche per le per le principali borse europee. A Parigi il CAC 40 guadagna lo 0,95% a 6'028,51 punti, il DAX di Francoforte l'1,06% a 13'531,92 punti, il FTSE 100 di Londra l'1,09% a 7'589,54 punti e a Milano l'indice FTSE MIB l'1,06% a 23'959.33 punti.

Tokyo termina anch'essa l'ultima seduta della settimana col segno più: l'indice Nikkei fa segnare una variazione appena positiva dello 0,13% a quota 23.827,18 con un guadagno di 31 punti.

Wall Street, ieri sera, ha recuperato nel finale e ha chiuso in altalena, dopo una seduta quasi interamente contrassegnata dal segno meno. Il Dow Jones ha perso lo 0,09% a 29'160,09 punti, il Nasdaq è salito dello 0,20% a 9402,48 punti, mentre lo S&P 500 è avanzato dello 0,11% a 3325,49 punti.

