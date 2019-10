La Borsa svizzera ha terminato in ribasso. L'indice principale SMI ha chiuso gli scambi in flessione dello 0,16% a 10'032.49 punti, quello allargato dello 0,14% a 12'183.26 punti.

Pesano sul listino principale le prese di beneficio sul titolo Roche (-1,57% a 285.70 franchi). Nei primi nove mesi del 2019 il colosso farmaceutico basilese ha accresciuto le vendite del 9% su base annua a 46,07 miliardi di franchi, oltre le attese, e migliorato le prospettive per l'intero esercizio per la terza volta da inizio anno. Hanno invece terminato in progressione la concorrente Novartis (+0,20% a 86.50 franchi) così come il terzo peso massimo difensivo Nestlé (+0,11% a 106.60 franchi).

Chiusura in rialzo anche per il lusso - Richemont +0,57% a 73.52 franchi, Swatch +0,23% a 265.20 franchi - e i bancari - Credit Suisse +1,18% a 12.39 franchi e UBS +0,36% a 11.275 franchi. Bene pure i ciclici, con Sika avanzata dell'1,23% a 160.40 franchi, LafargeHolcim dello 0,63% a 48.24 franchi, Geberit dello 0,54% a 480.20 franchi, Adecco dello 0,25% a 56.64 franchi e ABB dello 0,16% a 18.81 franchi

