Chiusura in forte rialzo oggi per la Borsa svizzera: a fine contrattazioni l'indice principale SMI segna un +1,27% a 10'800.64 punti, quello allargato SPI un +1,25% a 13'077.32 punti.

Dopo che i listini asiatici si sono ripresi gli investitori sono fiduciosi che il coronavirus sarà presto arginato e che l'epidemia non sarà tanto forte come inizialmente pensato, viene affermato sul mercato. Anche se i timori per gli effetti sull'economia globale non sono ancora scomparsi, gli investitori tornano ad esporsi un po' di più di prima.

Tra le blue chip in forte progressione Richemont (+2,96% a 73.04 franchi) e Swatch (+2,45% a 251.20 franchi): la Cina è un importante sbocco per il settore del lusso. In netta crescita anche i ciclici ABB (+3,05% a 23.31 franchi), che domani pubblicherà i risultati annuali, Adecco (+2,57% a 58.18 franchi) e Sika (+2,16% a 179.55 franchi) così come Alcon (+2,30% a 58.71 franchi).

Bene pure i bancari Credit Suisse (+1,97% a 12.42 franchi) e UBS (+1,46% a 12.17 franchi). Hanno guadagnato oltre un punto percentuale anche Roche (+1,40% a 329.75 franchi), Lonza (+1,33% a 402.80 franchi), Zurich (+1,29% a 409.00 franchi), Swiss Life (+1,19% a 494.70 franchi), Givaudan (1,09% a 3'232.00 franchi) e Nestlé (+1,08% a 108.14 franchi).

Sotto pressione invece SGS (-4,55% a 2'603.00 franchi) in seguito al parziale disimpegno di un grande azionista.

Nel mercato allargato hanno reso noto l'andamento degli affari nel 2019 Aluflexpack (+1,17% a 21.65 franchi) e la Banca cantonale lucernese (LUKB, +1,95% a 419.00 franchi).

